Geweld op vrouwen: het ergste is niet het kwaad van de slechteriken, wel de stilte van de goede mensen

Directe aanleiding was deze keer de trieste 10de verjaardag van het fameuze “Mapping Report” over de flagrante schendingen van mensenrechten in Oost-Congo in de periode van 1993 tot 2003.

Het werd in 2010 voorgesteld aan de VN die zelf de opdracht had gegeven om dit rapport te maken, maar “un rapport qui est en train de moisir dans le tiroir d’un bureau à New York”, zo schreef Dr. Mukwege recent.

De internationale gemeenschap reageert veeleer oorverdovend onverschillig. Of is dit maar ogenschijnlijk zo en heeft ze er alle belang bij om fluitend de neus in de lucht te steken en te doen alsof er niet zoveel aan de hand is?

"De technologische ontwikkeling hangt wereldwijd af van de natuurlijke rijkdommen van Congo” liet Dr. Mukwege nog optekenen.