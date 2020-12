Drie graduaatsopleidingen KdG geschrapt: studenten starten petitie

Het aantal verzamelde handtekeningen is nu al boven alle verwachtingen: "In nog geen 24 uur zaten we al aan 1000 handtekeningen. We brengen dus wel degelijk iets teweeg, niet alleen bij studenten maar ook bij buitenstaanders, vrienden en familie." Intussen hebben bijna 5000 mensen de petitie getekend.

Ze geloven ook dat minister Weyts hen wil steunen: "Op twitter zette hij al dat studenten en docenten niet de dupe mogen worden en dat hij wil garanderen dat we onze opleiding kunnen afmaken. Hoe precies, dat is nog niet duidelijk voor ons. We willen hem ook zeker aanspreken, maar er zijn nog geen concrete plannen."

De studenten benadrukken wel dat de docenten van KdG hen goed begeleiden en hen zeker niet aan hun lot overlaten.