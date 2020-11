Politiebescherming voor jogger die hondje neerstak: van verspreiden privégegevens tot doodsbedreigingen

‘Doxing’ wordt het fenomeen genoemd: het verzamelen en online plaatsen van privégegevens over een persoon - je naam, adres, telefoonnummer, foto’s, of zelfs gegevens over je familie of je werkgever. Dat begrip – afkomstig van ‘docs’, afkorting voor het Engelse ‘documents’ – maakt al jaren deel uit van een cultuur van een online amateurspeurderij. Dat kan onschuldig zijn, maar even vaak gevaarlijk. Al voor het ontstaan van de huidige bekende socialemediaplatformen als Twitter en Facebook bestond een gelijkaardige collectieve trend op Chinese blogs en internetfora: de “Human Flesh Search Engine” werd het fenomeen genoemd. Internetgebruikers werkten samen om zowel online als offline informatie op te sporen over andere anonieme internetgebruikers, over dierenmishandelaars, maar ook over corrupte politici.

Doxing houdt in dat persoongegevens die al dan niet online beschikbaar waren zonder je toestemming worden gedeeld. Het heeft implicaties voor de privacy en kan leiden tot online shaming, cyberpesten, of zelfs fysieke bedreigingen van de betrokkenen. De voorbije jaren waren er wel vaker gevallen waarbij gewone burgers, die ervan verdacht of beschuldigd werden iets te hebben mispeuterd, het slachtoffer werden van doxing - en van bedreigingen - op sociale media. Een overzicht.