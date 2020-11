Veel druk op Europees agentschap om vaccin snel goed te keuren: "Maar moet veilig, werkzaam en kwalitatief zijn"

Het EMA staat momenteel onder enorme druk vanuit de politiek, de publieke opinie en de farma-industrie om snel te schakelen. "Er is natuurlijk heel wat druk om de vaccins zo snel mogelijk in de handel te brengen", zegt Wathion. "We zitten in een volksgezondheidscrisis zoals we die nog nooit hebben meegemaakt en het is bovendien een crisis met een grote sociaaleconomische impact."