Inzamelactie tuinkabouters groot succes in Nieuwkerken-Waas: "70 tuinkabouters verzameld"

Omdat Rudi Nowak zo verontwaardigd was over de vernieling, deelde hij zijn verhaal op sociale media en bij Radio 2. Daar kwam veel reactie op: “Het was overweldigend. Mensen boden spontaan aan om kabouters te doneren en dat gaf me de moed om een positief antwoord te bieden op het vandalisme. Ik wil dat de kabouterwegel opnieuw een plaats wordt waar kinderen kunnen dromen en waar ze zich kunnen inleven in de wereld van de sprookjes.”