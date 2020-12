Kopie van kunstwerk voor gemeentehuis Herent te koop op Chinese website, kunstenaar wist van niets

Het oorspronkelijke kunstwerk voor het gemeentehuis van Herent is niet te koop. Het is eigendom van de gemeente. Het kunstwerk heet 'Fusion'. "Herent wilde", legt Mulier uit, "dat ik iets maakte rond de samenwerking tussen de verschillende diensten die in het gemeentehuis zijn ondergebracht, zoals de bibliotheek, de politie en de gemeente zelf. Het werk heet 'Fusion' en toont dat we samen sterker zijn. Het zijn verschillende bogen, die in een spiraalvorm zijn gevat. Het gaat echt over samenwerking."