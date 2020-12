Kringwinkel start met boekenwinkel: "Willen dat onze kwetsbare medewerkers aan de slag blijven"

Voor De Kringwinkel is het aan het werk houden van hun kwetsbare medewerkers het belangrijkste argument om een Kringwinkel met een beperkt aanbod te openen. “Tijdens de eerste lockdown hebben onze medewerkers mentaal en financieel enorm afgezien. We kunnen dit geen tweede keer laten gebeuren", zegt communicatieverantwoordelijke Louise Vrints. “Om hen aan het werk te houden moesten we creatieve oplossingen bedenken. Daarom wordt de Kringwinkel aan de Kroonstraat in Borgerhout tijdelijk omgebouwd tot een boekenwinkel. We hebben altijd veel boeken in ons aanbod maar we zullen ook bekijken of we planten te koop kunnen aanbieden.” vertelt Louise.