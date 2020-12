KU Leuven start opnieuw met praktijklessen

Vanaf maandag 30 november keren heel wat studenten terug naar de campussen van de KU Leuven, toch staat er een limiet op. Sels: "We hebben met de minister van Onderwijs afgesproken dat er nooit meer dan 10% van alle studenten aanwezig is. Dan kan je onderwijs in een volstrekt veilige omgeving organiseren. We hebben in de voorbije maanden ook gemerkt dat er amper besmettingen waren op de campus zelf, in de auditoria. Dat is dus echt de gevarenzone niet. Bovendien ligt de besmettingsgraad in Leuven lager dan in andere centrumsteden. We zitten hier intussen dus op een goed niveau."