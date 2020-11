Leerlingen school Westerlo lanceren petitie tegen examens in namiddag

"We moedigen kritisch denken aan maar betreuren dat onze leerlingen nu pas met hun petitie komen", reageert directeur Hilde Heyninckx in "Start Je Dag". "Omwille van de coronamaatregelen moeten we spreiden. Slechts de helft van onze leerlingen mag fysiek in de gebouwen aanwezig zijn. De tweede graad legt examens af in de voormiddag, de derde graad in de namiddag. Zij zijn ook al wat zelfstandiger."

De leerlingen nemen alvast geen genoegen met de uitleg van de directie. "We zijn als oudste leerlingen uiteraard zelfstandiger maar onze leerpaketten zijn ook zwaarder dan die van de tweede graad", regaeert leerling Reno Goelen op RTV. "Er zijn ook oplossingen", vult medeleerling Alexander aan. "De school kan de turnzaal inzetten of het café van de parochiezaal over de deur. Dat deden ze toch op 1 september bij de onthaaldagen. Waarom nu niet?"

"Helaas is dat scenario niet werkbaar met 660 leerlingen", reageert directeur Heylinckx op Radio 2 Antwerpen. "We bieden onze leerlingen daarom graag een workshop studieplanning aan. Bovendien mogen we van onze derde graad wel wat flexibiliteit verwachten, dat zal in het hoger onderwijs ook zo zijn." Vanmiddag overhandigen de leerlingen hun petitie aan de directie van Sila Westerlo. Er volgt ook overleg.