Lockdownfeestje stilgelegd in Brasschaat

Afgelopen weekend had de politie van Brasschaat in het voorbijrijden het feestje gezien. Dat gebeurde rond middernacht. Binnen waren 20 mensen aanwezig, tussen 20 en 35 jaar. Ze kwamen uit verschillende gemeenten. De feestvierders kregen een proces-verbaal. Het parket moet nu beslissen of ze gedagvaard worden. Als dat zo is, moeten ze voor de politierechter verschijnen en dan riskeren ze een zwaardere sanctie dan de 250 euro coronaboete. Het stilleggen van de party gebeurde zonder slag of stoot.