Luchtvervuiling leidt in Europa nog altijd tot bijna een half miljoen vroegtijdige overlijdens

Over een andere potentiële doder, ozon, is er minder goed nieuws. In 2018 stierven er naar schatting 20.600 Europeanen vroegtijdig aan de gevolgen van blootstelling aan ozon. In 2009 waren dat er maar 17.100. De auteurs wijzen erop dat 2018 een uitzonderlijk warm jaar was en dat er toen in de hogere luchtlagen veel ozon is gevormd. De hoge concentraties ozon hebben waarschijnlijk bijgedragen tot de toename van het aantal sterfgevallen.