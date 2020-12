Margaux (7) maakt kerstkaartjes voor eenzame ouderen in woonzorgcentra

Sinds september maakt de zevenjarige Margaux uit Humbeek samen met haar nichtje Anouk kerstkaarten voor de bewoners van woonzorgcentra. "Margaux en Anouk hadden via de media gehoord over eenzame ouderen in woonzorgcentra en dat greep hen aan", vertelt mama van Margaux, Axelle Van Lint aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Margaux heeft daarop een spreekbeurt in de klas gedaan over eenzaamheid in rusthuizen en daarna is ze haar kaartjesproject gestart met haar nichtje."

Margaux en Anouk maken elk weekend 's avonds na school kerstkaarten. "Intussen hebben ze al zo'n 300 kaartjes gemaakt met de hulp van hun oma. En ze zijn nog lang niet klaar, want ze willen er voor álle bewoners van álle woonzorgcentra maken. Dat is een hele klus", vertelt mama Axelle.