Stuur de Martine Tanghes van deze wereld op 65 niet verplicht met pensioen

Al jaren zeggen de verschillende overheden van ons land dat we langer moeten werken. Ze hebben gelijk. Het is ook volgens mij de enige manier om onze sociale zekerheid in tijden van vergrijzing overeind te houden.

Hoe slecht is dan het voorbeeld dat de overheid zelf geeft door haar eigen medewerkers op 65 zo brutaal de deur te wijzen? Alsof men dan plots geen toegevoegde waarde meer zou kunnen hebben. In feite zegt de overheid zo tegen de hele bevolking: dat langer werken, we zeggen dat wel, maar eigenlijk geloven we zelf niet dat je op latere leeftijd nog kunt meedraaien. Zelfs niet wanneer je het zelf anders ziet.