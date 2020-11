Meetjeslandse campagne tegen corona met grappige posters en leuzen: "Corona? Het zal ons WEL worst wezen"

De campagne wil vooral met het visuele karakter de aandacht trekken van alle bewoners in de regio. Iedere Meetjeslander krijgt vandaag de folder in de bus. De folder kan opengeplooid worden waardoor er een A3-poster tevoorschijn komt met een grappige foto en leuze. De werkgroep vraagt om de poster aan het venster te hangen als steun voor iedereen die ziek is geworden door het coronavirus, of die op een andere manier werd getroffen door deze crisis. De posters moeten de witte lakens en het applaus voor zorgpersoneel vervangen.

