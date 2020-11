Minister Verlinden, u bent vandaag betrokken partij op het proces rond kleuter Mawda

Vandaag start in Mons het proces rond de dood van het tweejarig meisje dat een internationaal symbool werd van politiegeweld in België: Mawda. In de nacht van 16 mei 2018 kwam ze door een politiekogel om het leven na een achtervolging op een busje met migranten. Wapenvertoon als intimidatie is in dat soort gevallen niet geoorloofd, schreef Comité P achteraf in zijn rapport. Laat staan de trekker overhalen.

Maar het gebeurde wel. Toch ontkenden de betrokken agenten eerst dat er geschoten was. Ze wezen de inzittenden van het busje zelf als schuldigen aan: die zouden Mawda’s hoofd tegen de ruit geramd hebben om die te breken. Het duurde vijf volle dagen voor het parket toegaf dat Mawda wel degelijk stierf door een politiekogel, de enige kogel die op die vreselijke nacht werd afgevuurd.

Vader, moeder en vierjarig broertje werden die nacht prompt mee opgepakt, als waren ze zelf de daders. Slachtofferhulp nul. Psychologische begeleiding onder nul. Mawda stierf uiteindelijk alleen in een ambulance. En de moeder werd de dag nadien even uit de cel gehaald om haar te informeren. Meteen daarna vloog ze de cel weer in. Nee, dit is geen Hollywood. Niet het land van Trump. Dit gebeurde in België. In het land en door de politie waar u sinds 1 oktober voor bevoegd bent.