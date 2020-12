Mobiele toiletten voor wandelaars en fietsers in Zoersel

Veel mensen kennen het probleem. Je bent op stap voor een fietstocht of een wandeling en dan blijkt de nood plots hoog. Alleen, door de sluiting van de horeca zijn er geen toiletten te vinden. Het idee om op verschillende plaatsen in Zoersel een toiletwagen te zetten, komt van Katrien Schryvers van oppositiepartij CD&V. "Langs druk bezochte plaatsen zijn er nu toiletten geplaatst. Ik ben blij dat de gemeente op mijn voorstel is ingegaan", zegt ze. "In Zoersel is heel wat volk op de been. Het zijn niet alleen mensen uit onze gemeente, maar ook van daarbuiten. Zeker wie van verder naar Zoersel komt afgezakt, moet wel eens een sanitaire stop maken onderweg." Schryvers heeft aan het gemeentebestuur ook gevraagd om de toiletwagens voldoende te verluchten en te zorgen voor ontsmettingsproducten en voldoende schoonmaakbeurten. Er staan toiletwagens aan onder meer de ingang van het Zoerselbos, de kerststal in Einhoven en aan de begraafplaatsen van Halle en Sint-Antonius. Ook de toiletten van openbare gebouwen in Zoersel zijn tijdens de openingsuren toegankelijk voor iedereen.