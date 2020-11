Topvrouw contactopsporing: "Helft van mensen met corona-app verwittigt contacten niet"

Hoe werkt het? Je krijgt een code per sms als je een hoogrisicontact hebt gehad. "Ofwel kom je terug van het buitenland, waar je langer dan 48 uren geweest bent, en krijg je een sms waarin staat dat je uit een rode zone komt en dat je je moet laten testen," zegt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing in "De Ochtend" op Radio 1. "Ofwel had je contact met een besmette persoon, ook dan krijg je een sms met een activatiecode."

De bedoeling is dat je vervolgens in quarantaine gaat en je laat testen op dag zeven. Tot het resultaat van de test bekend is, is het nodig om in quarantaine te blijven. Wie dan nog positief test, moet nog langer binnen blijven.

Maar volgens Moykens ontbreekt het heel wat mensen aan burgerzin op dat vlak. "De helft van de mensen die het resultaat van hun test ontvangen via de corona-app, verwittigen hun contacten niet. Dat is heel vreemd."

Herbeluister hier het interview met Karine Moykens uit "De Ochtend" op Radio 1: