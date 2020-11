Israëlische media: "Premier Netanyahu bracht geheim bezoek aan Saudische kroonprins"

Volgens Israëlische media zou het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Mossad Netanyahu vergezeld hebben. Data van de website FlightRadar24.com tonen aan dat een privévliegtuig zondag in de vooravond is opgestegen op de Ben Goerion-luchthaven nabij Tel Aviv en een klein uurtje later in Neom landde. Later op de avond steeg het weer op en keerde het terug naar Tel Aviv. Volgens Israëlische media zou het om hetzelfde vliegtuig gaan waarmee Netanyahu eerder al naar het buitenland vloog.

Het vermoedelijke bezoek past allicht in een poging om diplomatieke relaties op te starten tussen de twee tot nu to vijandige landen. Eerder dit jaar sloot Israël, via bemiddeling van de Amerikaanse president Trump, al diplomatieke akkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Er gaan al langer geruchten dat ook met Saudi-Arabië een dergelijk akkoord in de maak is. Saudi-Arabië heeft Israël nooit erkend als staat en de twee landen onderhouden geen officiële diplomatieke relaties, maar wel al jarenlang officieuze banden.

Saudi-Arabië heeft tot nog toe altijd gezegd dat er eerst een oplossing moet komen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, alvorens de banden met Israël te normaliseren. Maar van de Saudische kroonprins wordt gezegd dat hij een doorbraak in dat conflict niet wil afwachten.

Een toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië moet ook gezien worden in het licht van hun gemeenschappelijke vijand: Iran. Ook de vredesakkoorden met andere Arabische staten passen daarin. Op die manier wordt het sjiitische Iran meer en meer geïsoleerd in het Midden-Oosten.