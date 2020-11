Nicolas Sarkozy, de eerste Franse ex-president die voor de rechter verschijnt wegens omkoping

Sarkozy zelf ziet het - uiteraard - helemaal anders. Om te beginnen is de magistraat uiteindelijk niet benoemd op de hoge post in Monaco. Op het laatst is de zaak afgeblazen. Waarom is niet duidelijk. Had de ex-president door dat ook zijn "geheime" prepaid-telefoon werd afgeluisterd? Nicolas Sarkozy noemt het proces in elk geval een groot schandaal, en een politieke afrekening. Bij zijn centrumrechtse partij LR is er overigens al langer onvrede over (delen van) het Franse gerecht.

Sarkozy zelf hangt in 2021 nog een rechtszaak boven het hoofd, de zaak Bygmalion, over de financiering van zijn - mislukte - presidentiële campagne van 2012. En ook over de campagne van 2007 dreigt nog een proces, over illegaal Libisch geld. Neem daarbij dat ook andere vooraanstaande LR-politici zijn veroordeeld.

Jacques Chirac, de intussen overleden ex-president en toch een tijdlang de politieke vader van Sarkozy werd in 2011 tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Dat was wegens financiële wanpraktijken, en het creëren van fictieve banen in Parijs. Verser in het geheugen ligt de veroordeling van François Fillon, in 2017 nog de presidentskandidaat voor LR. De partijleider van LR haalde toen uit naar "een politiek geïnspireerd gerecht".

De pijlen worden vooral gericht op het financiële parket van Parijs. Nicolas Sarkozy reageerde eerder dit jaar nog verheugd, toen het weekblad "Le Point" vragen plaatste bij de werking van dat parket. Ondermeer omdat het actief op zoek ging naar een "mol" die voor Sarkozy werkte.