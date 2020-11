Hoe havenarbeiders in de val trappen van drugsbendes: "Het begint op café, daarna laten ze je niet meer los"

Officiële cijfers zijn er niet, maar Tom schat dat de helft van de havenarbeiders al eens benaderd is geweest door een bende. Ze bieden "goodwill geld" aan, grote sommen geld om je over de streep te trekken. Tom schat dat hij zo'n 15.000 euro heeft verdiend met het doorgeven van informatie. “Elke havenmedewerker kan benaderd worden", zegt Paul Valkeniers van CEPA. "Cocaïne wordt in allerlei soorten lading of via het schip binnengesmokkeld, elk havenbedrijf moet op zijn hoede zijn."

"Ze weten veel meer van je dan je zou vermoeden", zegt Tom die op café met enkele collega's benaderd werd. De bende vroeg hem ook om namen van bevriende dokwerkers door te geven. Hij werd zelf nooit fysiek bedreigd, maar kent mensen bij wie dat wel gebeurde.

Bekijk hieronder het fragment waarin Tom vertelt hoe hij zich door de smokkelaars liet overtuigen (en lees eronder verder)