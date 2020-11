Nieuwe trend: met de kampeerauto op restaurant

Romina Desmet uit Lauwe trekt er met haar gezin vaak met de camper op uit. Sinds de 2de lockdown gingen ze al twee weekends op stap in eigen provincie. Ze logeerden al in Moen, Westvleteren en Zonnebeke. “Wij werken in de week van ’s ochtends tot ’s avonds. In het weekend echt weg zijn, doet dan eens deugd. We doen dit uiteraard ook om de horeca te steunen. Take-away is ook niet evident in zo’n camper. Hoe luxueus sommige ook kunnen zijn, daar zit nooit een oven in. Nu hoeven wij de maaltijden niet meer op te warmen.”

Op de website campermeal.be kan je zien welke restaurants bereid zijn om mee te doen. Het gezin moet op voorhand reserveren bij de restaurants waar ze langskomen. “We geven dan ook de keuze van onze gerechten door. Als we vragen of we op de parking mogen blijven overnachten, dan laten ze dat bijna altijd toe. Niet alle restaurants hebben natuurlijk een privéparking. De site wordt nog volop aangevuld. Het is leuk om te zien welke restaurants zich aansluiten.”

Om het extra gezellig te maken neemt het gezin vrienden mee. Elk in hun eigen camper natuurlijk. “We zetten onze campers dan tegen elkaar en eten met het raam open. Zo zitten we precies aan een lange eettafel”, lacht Desmet.