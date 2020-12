Personeelstekort in woonzorgcentra Gent neemt toe, zorgkundigen ziekenhuis springen bij

Voor Gert De Wilde van het AZ Jan Palfijn in Gent zit zijn eerste shift in een woonzorgcentrum er op: “Vandaag was mijn eerste werkdag in het woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde, bij Gent. Het was een uitdaging, maar ook erg boeiend. In het ziekenhuis werk ik normaal met mensen die pas geopereerd zijn, terwijl het nu ouderenzorg is. Het is buiten mijn comfortzone en dat geeft me stress, maar ik heb altijd veel waardering en respect gehad voor mensen die op de geriatrie werken. Nu krijgen we de kans om iets terug te doen, die kans heb ik met beide handen gegrepen.”