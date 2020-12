Postbode uit Hasselt vraagt om meer respect: "Tijdens de eerste lockdown waren we nog helden"

Bpost kan door de drukte heel wat pakjes niet langer aan huis leveren, en dat leidde de afgelopen dagen tot flink wat ophef. Vijf procent van alle pakjes moeten klanten afhalen bij een afhaalpunt, en daar is niet iedereen blij mee. De postbodes zelf zeggen alles te doen wat ze kunnen. En om dat in de verf te zetten, startten ze een actie op sociale media. De postbodes plaatsen een foto van hun twee handen op sociale media met de hashtag #bpostikhebermaartwee. “We doen er alles aan om de klanten tevreden te stellen en de pakjes aan huis te krijgen, maar er is een limiet”, zegt Meert. ”Bpost heeft dan beslist om vijf procent van de pakjes te laten afhalen in een afhaalpunt. Iedereen doet z’n best, maar we hebben dus ook maar twee handen.”