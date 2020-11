Na ophef over baarmoederonderzoeken op luchthaven: Qatar identificeert ouders achtergelaten baby 

Begin oktober ontstond veel ophef rond de gedwongen baarmoederonderzoeken op de internationale luchthaven van Doha. Vrouwen van tien vluchten moesten een gynaecologisch onderzoek ondergaan in een ambulance om na te gaan of er iemand recent was bevallen. Er was namelijk een baby gevonden in de toiletruimte van de vertrekhal van de luchthaven. De vrouwen werden echter niet op de hoogte gebracht van de pasgeboren baby. Ze werden zonder uitleg onderworpen aan de baarmoederonderzoeken.

