Restaurant Nuance in Duffel haalt voor het eerst topscore van 18 op 20 in nieuwe gids Gault & Millau

Naast de topscore kreeg Nuance ook de prijs voor het dessert van het jaar. "Dat was een dessert van afgelopen zomer. We hebben aardbeien van bij ons, van bij een lokale teler in Duffel, met sesam, chili en kersenbloesem verwerkt, geïnspireerd door de Aziatische keuken."

Ook sterrenchef Sergio Herman valt dit jaar in de prijzen. Deze keer met de nieuwe zaak in Antwerpen, Le Pristine. Het is de hoogste nieuwkomer in de nieuwe gids met een score van 16 op 20. Ambachtsman van het jaar werd Michaël Rewers van Bistrot du Nord.