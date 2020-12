West-Vlaamse steden wachten op groen licht om hun studenten samen te laten studeren

Warnez' hart klopt voor het lokale bestuur. Dat blijkt uit zijn job en ook uit het feit dat hij schepen is in Wingene. Zijn oproep is dan ook niet echt verrassend: "Als er vrijdag beslist wordt dat samen studeren mag, dan hoop ik dat ook kleinere gemeenten dat zullen aanbieden aan hun studenten. Op die manier zullen de studenten niet massaal naar grote steden trekken om samen te studeren, want dat zou geen goed idee zijn, in de strijd tegen het coronavirus."

Alles is relatief en zeker "samen studeren", want het is nog maar de vraag in welke mate dat "samen" is, als "afstand houden" de boodschap is.