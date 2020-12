Sint-Niklaas helpt jongeren door coronacrisis met hulphuis en online workshops: “Ze geven zich nu amper een geluksscore van 6 op 10”

“Het is moeilijk voor jongeren om de stap te zetten naar professionele hulp”, vertelt Katlijne Hanssens die het project leidt. “Er zijn nog te veel drempels, zowel op financieel als emotioneel vlak. We kunnen ons daarin frustreren, maar we kunnen ook actie ondernemen, en dat is wat we nu doen. We hebben de handen in elkaar geslagen en een TEJO-huis in het leven geroepen. We hopen dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan preventieve hulpverlening aan kinderen en jongeren, want daar is zeer veel nood aan.” Bij TEJO kunnen jongeren spreken met een geschoolde therapeut die zich inzet op vrijwillige basis.