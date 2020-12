"Sinterklaaskast" in Sint-Truiden verspreidt warmte met kleine cadeautjes

Op het Begijnhof in Sint-Truiden staat er een "Sinterklaaskastje". Door de coronacrisis verloopt het sinterklaasfeest niet zoals andere jaren en daar wou het buurtcomité van het Begijnhof iets aan doen. Kinderen krijgen een leuke verrassing en mogen op hun beurt andere kinderen verrassen. Maar ook als je toevallig geen cadeau bij je hebt, mag je toch een cadeautje kiezen.

De kast steekt intussen bomvol. ‘Ik heb er al enkele geschenken weer moeten uithalen om ze er op een ander moment weer bij te steken’, vertelt Guy Plevoets, de maker van het "Sinterklaaskastje". "Misschien kunnen we binnenkort zelfs de kerk vullen." Ook worden de cadeaus steeds groter. "Ik heb al een pakje gezien met een skateboard erin."

Groot of niet groot, tweedehands of nieuw, het is de verrassing die telt. "We willen echt delen met mekaar." Het grote succes heeft het buurtcomité mede te danken aan de verlichte monumentenwandeling "Sint-Truiden by Lights". Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond passeren er daardoor vele wandelaars langs de verlichte Begijnhofkerk.