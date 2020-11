Betalen we binnenkort dan toch statiegeld op plastic flessen en blikjes?

Volgens een Europese richtlijn moeten alle lidstaten tegen 2029 90 procent van alle plastic flessen inzamelen. Verder moeten plastic flessen in 2025 uit ten minste 25 procent gerecycleerd plastic bestaan.



Dat het statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de 39 landen en regio's wereldwijd waar het al ingevoerd is. De recyclingcijfers van plastic flessen en blikjes in die landen is meer dan 90 procent. Dat toont aan dat statiegeld een structurele oplossing kan zijn om het zwerfafval te verminderen.

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Belgen wil dat de uitbreiding van het statiegeld er komt. Ook de politieke wil is er, want zowel de federale, Waalse en Brusselse regering voorzagen statiegeld al in hun regeerakkoord. Door deze campagne hoopt de alliantie de politici in heel het land het laatste zetje te geven zodat het statiegeld in ons land er ook echt komt.