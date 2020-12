Studeren op 16 unieke locaties in Antwerpen

Les volgen aan de universiteit of een hogeschool gebeurt momenteel door de coronamaatregelen vooral op afstand, thuis bijvoorbeeld. Dat is niet altijd makkelijk en dat is ook zo voor het studeren. Vandaag is de blokperiode gestart. Net zoals bij vorige examenperiodes kunnen studenten in Antwerpen en de districten terecht op plaatsen die inspireren of waar ze zich in alle rust en met de nodige ruimte aan hun boeken of computer kunnen zetten. Nu is die periode, door corona, wel extra lang. Zo kan je onder meer studeren in het MAS, de Arenberg, Den Bell, de bibliotheek Park Merksem of Brouwerij De Koninck. "Ze kunnen hier terecht in een mooie, statige zaal van het brouwershuis, met zicht op het Albertpark", vertelt brouwmeester Sven Dekleermaeker. "We brouwen nog altijd al is het veel kalmer dan anders, maar doods is het zeker niet. Een pint drinken kunnen ze er niet maar wij hebben ook take-away en studenten kunnen vers getapt bier mee naar huis nemen in een blik als ze dat willen".