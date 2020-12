Vlaams parlementslid uit Brussel wil kringwinkels open: Armen moeten ook Sinterklaasschoentje vullen"

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft nochtans een premie beloofd voor elk gezin, maar dat is te weinig vindt Groothedde. "Er is een toeslag gekomen op het groeipakket. In Brussel is dat 100 euro, in Vlaanderen 33 euro. Maar ik weet niet hoe ver de Sint daarmee gaat komen. Bovendien komt die er pas tegen kerst, dat is natuurlijk te laat. Als de Kringwinkels openluchtmarkten mogen openen, kunnen mensen veilig én goedkoop speelgoed kopen, zodat iedereen zijn schoentje voor Sinterklaas kan vullen."

Vrijdag komt de veiligheidsraad weer samen. Op de agenda staat dan onder andere de mogelijke heropening van de winkels.