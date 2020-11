Gentse kunstencentrum Vooruit gaat van naam veranderen: "Zelfde naam als politieke partij is onwerkbaar"

"Kunstencentrum Voo?uit is geen waardenvrije organisatie, maar wel een partijpolitiek neutrale plek. Dat willen we zo houden. Van bij de start van het kunstencentrum in 1982 was het voor de honderden vrijwilligers en artiesten duidelijk dat de uitbouw van een internationaal kunstenhuis niet kan onder een partijpolitieke naam", zegt algemeen coördinator Franky Devos.