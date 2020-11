Vrouw van 61 komt om in woningbrand in Oudsbergen

De brand werd opgemerkt rond 1 uur vannacht. Toen de brandweer van Noord-Limburg ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Tijdens de bluswerken werd het het lichaam van de vrouw gevonden. Ze woonde alleen in de woning in de Martinlaan. "Het was inderdaad een vrij hevige brand. Het brandde in de slaapkamer en de badkamer", zegt Robby Bollen van de brandweer. Het was ook een huis bedekt met asbestleien, waarbij de knallen te horen waren van de springende asbest. Het was ook moeilijk in te schatten waar het precies brandde, want het huis was dichtgetimmerd met houten plankjes als decoratie. Het heeft dus hevig gebrand".

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de brand. Het parket en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor een onderzoek. Door de brand is er ook asbest vrijgekomen in de tuinen en op de daken in de buurt. Een gespecialiseerde firma zal die verwijderen.