VUB-onderzoek: tijdelijk werk is slecht voor de gezondheid, vooral voor mannen

In de hogere sterfte van uitzendwerknemers - zowel mannen als vrouwen - en seizoenarbeiders - mannen - spelen vooral externe doodsoorzaken, onder andere verkeersongevallen en zelfmoord, een belangrijke rol. Opvallend is dat mannelijke seizoensarbeiders een 5 keer hoger risico hebben om te overlijden in een verkeersongeval.

Bij mannen is er bij meerdere types van tijdelijk werk ook een hogere sterfte ten gevolge van kanker en cardiovasculaire aandoeningen - hart- en vaatziekten.

Duidelijk is ook dat werken in ploegendienst het risico op overlijden door alle oorzaken bij mannen verhoogt in vergelijking met mannen met glijdende werkuren.

Vrouwelijke uitzendkrachten hebben een groter relatief risico op sterfte door cardiovasculaire oorzaken in vergelijking met werkneemsters met een contract van onbepaalde duur.

De gegevens lieten evenwel niet toe statistisch te corrigeren voor verschillen in levensstijl, onder andere roken en ongezonde eetgewoonten. De vastgestelde relaties kunnen voor een deel daaraan te wijten zijn.

"Deze resultaten zijn bovendien slechts een momentopname van de arbeidssituatie uit de volkstelling van 2001", zei Balogh. "Het is onduidelijk welk carrièretraject de werknemers in de jaren erna liepen: sommige mensen zullen voor lange tijd in tijdelijke arbeidsstatuten blijven hangen, terwijl anderen misschien snel naar een meer permanente job doorstroomden of de arbeidsmarkt verlieten."

"Toch valt het op dat zelfs een momentopnamle heel sterke relaties met vroegtijdige sterfte aantoont. Deze bevinding verleent daarom verdere steun aan de theorie van 'lidtekeneffecten': zelfs een kortstondige periode van werkloosheid of onzeker werk kan blijvende gevolgen hebben voor de welvaart en de gezondheid van mensen."

"Het onderzoek is een belangrijke bijdrage aan het groeiende bewijs voor de negatieve gezondheidsimplicaties van tijdelijk en precair werk", zei Baloch nog. "Het wordt steeds duidelijker dat onstabiele arbeidsstatuten een niet te onderschatten gezondheidsrisico vormen. Dit aspect moet meer in rekening worden genomen door beleidsmakers."

Het onderzoek van Rebeka Baloch, Sylvie Gadeyne en Christophe Vanroelen is gepubliceerd in The Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Vrije Universiteit Brussel.