Waar moet je op letten als baasje en als sporter? Vijf vragen over loslopende honden

Of een hond aangelijnd moet worden, wordt bepaald door het politiereglement van de lokale politiezones. Maar “voor zover ik weet hebben bijna alle politiezones van België dit in hun reglement staan”, zegt advocaat Anthony Godfroid, gespecialiseerd in dierenrechten.

Dat is ook het geval in de politiezone Hamme-Waasmunster, waar het bewuste incident gebeurde. “Het is verboden honden, met uitzondering van hulphonden en diensthonden, op een openbare plaats in de gemeente te laten loslopen. Zij moeten steeds aan de leiband gehouden worden”, schrijft het reglement voor.

Daarnaast is er ook de Vlaamse regelgeving rond natuur- en bosbehoud. Die stelt duidelijk dat honden in bossen en natuurgebieden altijd aan de leiband moeten worden gehouden. In de Vlaamse natuur mag je hond alleen vrij lopen in een beperkt aantal hondenlosloopzones die op de website van het Agentschap Natuur en Bos opgesomd staan.

Op de website van het Agentschap staat trouwens ook een interessante lijst met vragen en antwoorden over honden in de natuur.