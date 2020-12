Zele hangt 120 mezenkastjes op tegen de processierups

Het idee om mezen in te zetten tegen de processierups werd vorige week gelanceerd door het Provinciaal Natuurcentrum Limburg, maar toen was Zele al bezig met haar mezenplan. Het gemeentebestuur werkt daarvoor samen met de plaatselijke natuurvereniging De Goudvink. Die heeft de 120 nestkastjes gemaakt. Schepen voor Dierenwelzijn Thomas Bauwens: "Op die manier kunnen we die vereniging ook financieel steunen, wat in coronatijden mooi meegenomen is. De Goudvink zal ook instaan voor het onderhoud van de kastjes in de komende jaren."