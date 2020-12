ZNA Middelheim viert 50e verjaardag: unieke tekeningen van architect Braem tentoongesteld

De tentoonstelling heet "50 jaar Middelheim - Het ziekenhuis van de toekomst door de ogen van architect Renaat Braem". Braem is één van de bekendste Antwerpse architecten. Andere bekende ontwerpen van hem zijn de politietoren aan de Oudaan en een woontoren aan de A12 in Boom. Het Middelheimziekenhuis, dat vandaag deel uitmaakt van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) was één van de eerste grote bouwprojecten in de stad Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog.

Er was vervanging nodig voor het verouderde Sint-Elisabethgasthuis. Sommige delen daarvan dateerden al uit de 15e en de 16e eeuw. Het Middelheimziekenhuis moest het best uitgeruste ziekenhuis van de regio worden. In 1958 werd de eerste steen gelegd, een jaar later was de ruwbouw af en in het najaar van 1970 werd het uiteindelijk geopend.

De tentoonstelling van de ontwerpen van Braem is gratis te bezoeken in open lucht op de overdekte helling tussen de hoofdingang en parking 1. Ze loopt tot en met 3 januari 2021.