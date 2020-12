400 extra bomen in Lebbeke via groepsaankoop: “80 gezinnen planten ze in de tuin”

De gemeente zocht al langer naar een plek om veel bomen te plaatsen, maar dat is niet zo evident: “Om een bos aan te planten, moet je beschikken over goede grond, maar grond is schaars in onze regio en heeft vaak al een andere bestemming”, legt Torck uit. “Wat we wel veel hebben in Vlaanderen zijn tuinen. Tuinen kunnen we ook gebruiken om bomen aan te planten en daarom hebben we aan onze inwoners gevraagd om te kijken of ze in hun tuin misschien nog wat bomen kwijt konden.”