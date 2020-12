Aalsterse basketbalclub brengt publiek op het veld via grote schermen: “Fans kunnen nu zwaaien naar de spelers”

Okapi Aalst heeft het hele systeem zelf uitgedacht. “We werken nooit samen met marketingbureaus en andere firma’s. We doen alles zelf. We hebben wel de hulp gekregen van iemand van Oilsjt Mjoezik die ervaring heeft met LED-schermen, maar verder is dit volledig een intern initiatief. We willen in de toekomst trouwens ons digitaal platform uitbreiden. Er zijn alvast ideeën voor, maar alles staat nog in de kinderschoenen. Later meer”, aldus De Smet.