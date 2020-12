Afdeling geriatrie van Serruysziekenhuis in Oostende getroffen door corona

De uitbraak dateert eigenlijk al van eind vorige week. Maar vandaag pas werd de burgemeester op de hoogte gebracht, die verantwoordelijk is voor de veiligheid in Oostende. "De uitleg die ik krijg, is dat de besmetting is gebeurd door een superverspreider", vertelt burgemeester Bart Tommelein. "Het zou gaan om een patiënt met dementie die heeft rondgedwaald op de afdeling en zo veel mensen heeft besmet.De afdeling is gesloten. Het personeel is in quarantiane geplaatst. "

De afdeling blijft minstens nog tot volgende week gesloten. Niemand van de besmette patiënten had intensieve zorg nodig.