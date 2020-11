Belgische Staat veroordeeld nadat Iraniër met draadjesjas urenlang onterecht onder schot werd gehouden in Brussel

De zaak van de man werd om duidelijke redenen geseponeerd, maar de Iraniër trok zelf naar de rechtbank tegen de manier waarop hij behandeld werd tijdens de politie-interventie. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg geeft hem nu gelijk. Dat de politie niks aan het toeval wou overlaten is te begrijpen, zegt de rechtbank, maar de identiteitscontrole van de man duurde veel te lang, waardoor hij urenlang onterecht onder schot werd gehouden. Zo werden de papieren van de universiteit op de grond gegooid en werden die te laat opnieuw opgepikt door een robot, werd zijn gsm niet uitgelezen terwijl de politie die meteen had, en werd de universiteit veel te laat gecontacteerd. "Men heeft geen absolute voorrang gegeven aan het contacteren van de universiteit, hoewel men dat had moeten doen", klinkt het. "Bij het achterhalen van de identiteit en het onderzoek naar de ware toedracht van zijn verhaal, zijn er fouten en onzorgvuldigeden begaan die ertoe geleid hebben dat hij veel langer onder schot is gehouden dan nodig was", aldus de rechtbank. Daarom veroordeelt de rechtbank de overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Justitie als aansprakelijken. Een gerechtsdeskundige zal nu bepalen welke schadevergoeding de Iraanse student zal krijgen. Er is wel nog beroep mogelijk.