Beste jonge chef van Vlaanderen komt uit Eupen: “Onze keukenromance lokte hem naar Zwevegem”

Inès Vankeirsbilck en David Grosdent leerden elkaar kennen in een restaurant in Ronse waar ze samen werkten. De keukenromance leidde Grosdent naar Zwevegem. “Ik zag het niet zitten om naar Eupen te gaan”, zegt zijn vrouw Vankeirsbilck. “Dat is meer dan 150 kilometer verschil, ik zou mijn familie te hard gemist hebben. Ik was toen nog geen 20 jaar.”

Het koppel is enorm trots op de titel van beste jonge chef van 2020. “Hij is enorm gemotiveerd, misschien nog meer dan ik”, zegt zijn partner. “Hij is ambitieus en erg streng voor zichzelf. Hij staat elke dag heel vroeg op om alles tot in de puntjes voor te bereiden.”