Biden bevestigt radicale breuk met beleid Trump: "Amerika is terug, klaar om weer een leidende rol in de wereld op te nemen"

Amerikaspecialist Björn Soenens noemt de voorgestelde ploeg "de wraak van het establishment, van de gevestigde orde": "Het zijn allemaal namen die we al kenden van vroeger, en die al onderminister waren onder Obama, of adviseur onder Joe Biden. Het is de terugkeer van expertise en vakkennis. Meer technocraten dan opvallende, sprankelende figuren, mensen die meteen het beleid kunnen uitvoeren."



Een opvallende naam is dus die van Alejandro Mayorcas, die het migratiebeleid zal moeten sturen en over de grens met Latijns-Amerika zal moeten waken. Hij is zelf in Havana (Cuba) geboren en is er eind jaren 60 met z'n ouders gevlucht: "Hij weet wat het is om immigrant te zijn in Amerika. Uitgerekend hij zal dit beleid moeten uitvoeren. Dit al een ommekeer zijn van het beleid dat Trump heeft gevoerd. Er zal nog maar weinig nieuwe grensmuur worden gebouwd. "