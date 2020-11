Biden kiest voor vrouwen en voor ervaring in zijn nieuwe kabinet - en zorgt voor enkele primeurs

Yellen was in de jaren 90 economisch adviseur van president Bill Clinton. In 1999 ging ze voor de Federal Reserve werken en tussen 2010 en 2014 was ze vicevoorzitter. Samen met toenmalig topman Ben Bernanke kon Yellen toen de bankencrisis bedwingen door de intrestvoeten naar nul procent te brengen en via "quantitative easing" massaal geld in de economie te pompen. Het werkte: vanaf 2011 tot voort klom de VS vanuit een diep dal naar grote groei.

In 2014 werd Yellen dan als opvolger van Bernanke de eerste vrouw aan het hoofd van de Fed op verzoek van president Obama. Yellen richtte zich niet enkel op stabiele prijzen, maar ook op de werkgelegenheid die historisch laag kroop. Dat maakte geen indruk op president Trump die haar twee jaar geleden geen nieuwe ambtstermijn gunde. Yellen heeft wel nog een troef: ze heeft altijd een goede verstandhouding gehad met Jerome Powell, de man die haar op voordracht van Trump opvolgde als Fed-baas en dat zal haar als minister van Financiën van pas komen. Voor de grote banken op Wall Street geldt dat minder: als topvrouw van de Fed aarzelde Yellen niet om die zware boetes op te leggen als die hun klanten financieel in de luren legden.