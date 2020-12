Striphelden Blake en Mortimer krijgen opnieuw stripmuur in Brussel

De tekening komt in de loop van het eerste semester van volgend jaar op een gebouw in de Tempelstraat in de volkswijk Marollen en zal zo'n 41.000 euro kosten. "We zochten eerst naar een plek vlakbij de Hopstraat, maar in samenspraak met de uitgever hebben we beslist om voor een locatie in de Marollen te kiezen. De bedenker, Edgar P. Jacobs, heeft daar destijds nog zelf in de buurt gewoond", vertelt schepen Arnaud Pinxteren (Ecolo).