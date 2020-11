Brussels kapsalon maakt geen prijsonderscheid meer tussen man en vrouw: "Vanaf nu betaal je voor de hoeveelheid werk"

Jacob werkt nu met drie categorieën naar geland de hoeveelheid werk dat een kapsel vraagt. "Twintig minuten voor mensen met heel kort haar, waar je bij wijze van spreke maar met de tondeuze moet doorgaan. Dertig minuten voor gewone, simpele kapsels die de kapper moet bijwerken en veertig minuten voor "transformatiesnits". Die categorie is voorbehouden voor mensen die een volledige nieuw kapsel willen. Dat vraagt meer tijd en dus betalen die klanten meer."

Jacob heeft er veel over gepraat met klanten. "Veel vrouwen beseften niet dat zij systematisch meer betalen dan mannen. Vrouwen met kort haar vinden het natuurlijk een fantastisch idee." Hoe ze het idee juist in de praktijk gaat invoeren, moet Jacob nog uitdokteren. "Veel mensen maken online een afspraak en moeten dan dus zelf aangeven in welke categorie te vallen. Hoe ze dat juist moeten doen, weet ik nog niet heel zeker. Maar ik heb nog tijd want op dit moment mogen kapsalons toch niet open zijn."

Naar die heropening kijkt Jacob wel uit. "Ik voel het al kriebelen. En de mensen ook, want ze mailen me nu al om een afspraak te maken voor wanneer ze denken dat de kapsalons weer open mogen gaan!"