Burgemeester Geraardsbergen vraagt meer respect voor agenten die coronaboetes uitschrijven

“Het aantal coronabesmettingen daalt, maar niet vlug genoeg”, gaat De Padt verder. “Daarom wil ik dat iedereen goed beseft dat slecht gedrag mogelijk anderen kan besmetten en dat er daardoor mensen in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Men is jong en men wil wat, dat kan ik begrijpen, maar we leven nu eenmaal in heel barre tijden en we moeten allemaal inspanningen doen om zo snel mogelijk van het virus af te raken.”