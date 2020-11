Buurtbewoners Temse willen bewakingscamera’s tegen hangjongeren: “Sommige mensen durven niet meer buiten komen”

Buurtbewoners van de Pieter Dierickxlaan in Temse werden zondagavond opgeschrikt door een knal: op een basketbalpleintje in de buurt werd een flesje met een onbekende vloeistof tot ontploffing gebracht. Volgens de buurt is het de zoveelste vandalenstreek in de wijk, er is zelfs sprake van drugdealers die er rondhangen. De bewoners vragen nu snel maatregelen aan de gemeente.