Camera's en omheiningen moeten transmigranten weghouden van snelwegparkings in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft een lange termijn plan klaar om het probleem van transmigranten op snelwegparkings aan te pakken. Transmigranten proberen wel eens via snelwegparkings in vrachtwagens te kruipen om zo in Groot-Brittannië te geraken. De vijf snelwegparkings in Vlaams-Brabant waar dat probleem het grootst is, krijgen een omheining en camerabewaking.