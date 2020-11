Controverse over populaire reeks "The Crown": "Totaal gebrek aan respect" 

Andrew Marr wijst erop dat de reeks ernstige schade kan toebrengen aan het imago van de monarchie. Dat is in het Verenigd Koninkrijk geen loos argument. Alles wat met de overheid te maken heeft, is ‘Royal’. Van de post Royal Mail, over sommige gemeenten (Royal Boroughs), tot de rechtspraak (‘the Queen versus…’) en het gevangeniswezen (Royal Prisons). De koningin is opperbevelhebber van de strijdkrachten, geeft haar naam aan oorlogsbodems, congresgebouwen, pubs en sportverenigingen. Ze is het hoofd van de anglicaanse kerk, de bron van alle recht en staatsmacht, en het bindmiddel tussen de vier naties Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Andrew Marr en co waarschuwen dat je met alles wat je in het Verenigd Koninkrijk schrijft en zegt over de monarchie toch maar beter uitkijkt.